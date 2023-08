Reticolato per sostenere linee elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reticolato per sostenere linee elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRALICCIO

Significato/Curiosita : Reticolato per sostenere linee elettriche

Attaccato da forti formazioni di mezzi corazzati o blindati, seppe sventare e sostenere intrepidamente l'urto avversario. durante i 23 giorni dell'assedio e della... Contiene il lemma di dizionario «traliccio» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul traliccio (en) traliccio, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

