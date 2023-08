Prodotti come i formaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotti come i formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LATTICINI

Grassi all'interno del formaggio. i formaggi vengono quindi differenziati in formaggi grassi, formaggi semigrassi e formaggi magri. alcuni dietologi... Il termine latticini (singolare latticìnio, dal latino lacticinium) indica prodotti alimentari ottenuti dalla lavorazione del latte. tra i prodotti caseari... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

