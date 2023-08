Organi adesivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organi adesivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENTOSE

Significato/Curiosita : Organi adesivi

Polliniche, che aderiscono al corpo dell'insetto mediante specifici organi adesivi detti viscidii o retinacoli. mimetismo: è il meccanismo messo in atto... – se stai cercando altri significati, vedi ventoso (disambigua). il mese di ventoso (in francese: ventôse) era il sesto mese del calendario rivoluzionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Organi adesivi : organi; adesivi; Composto chimico organi co; La trasformazione dei rifiuti organi ci in fertilizzanti; Un viaggio organi zzato; organi dei fiori che ricevono il polline; organi zzazione terroristica internazionale; Foglietti adesivi per promemoria; Foglietti adesivi usali per promemoria; I foglietti adesivi per promemoria; Organi adesivi dei polpi; Ci sono quelli adesivi ... e di partenza;

