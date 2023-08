Davide ex-calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Davide ex-calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FONTOLAN

Significato/Curiosita : Davide ex-calciatore

davide moscardelli (mons, 3 febbraio 1980) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. è nato a mons, in quanto suo padre... Di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. davide fontolan (garbagnate milanese, 24 febbraio 1966) è un ex calciatore italiano, di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Davide ex-calciatore : davide; calciatore; Perì per mano di davide ; Lo sconfisse davide ; Morì per mano di davide ; Lo uccise davide ; Nella Bibbia è figlio di Saul e amico di davide ; Era il soprannome del calciatore Franco Causio; Gattuso ex calciatore ; Un calciatore d attacco; Un calciatore autorevole; Ne compie molti il calciatore scorrettissimo;

