Comprendono anche vasche e lavandini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprendono anche vasche e lavandini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SANITARI

Significato/Curiosita : Comprendono anche vasche e lavandini

Del servizio sanitario nazionale e delle altre incombenze previste dalla legge in uno specifico ambito territoriale. i servizi sanitari erano originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

