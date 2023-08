Vostro in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vostro in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VS

Significato/Curiosita : Vostro in breve

"il mondo finisce in questo modo: non con il rumore di un'esplosione, ma con un fastidioso piagnisteo", il secolo breve è finito in tutti e due i modi... Programmazione di microsoft vs (senza il punto) – abbreviazione del latino versus (contro in lingua italiana) vs. (con il punto), anche vs/ – abbreviazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vostro in breve : vostro; breve; vostro sulle circolari; Abbreviazione di vostro ; vostro sulle buste; È vostro ... senza voto; Riassumere in breve ; Frase breve e concettosa; Un passeriforme dalla breve coda; Caso latino in breve ; Megaelettronvolt in breve ;

Cerca altre Definizioni