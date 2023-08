Le vocali nei canti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali nei canti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosita : Le vocali nei canti

Il piano delle corde vocali è inclinato. lo stesso argomento in dettaglio: registro vocale ed estensione vocale. i registri vocali sono classificazioni... 2001 ai – codice vettore iata di air india ai – iso 3166-1 alpha-2 di anguilla ai – codice iso 3166-2:ch del canton appenzello interno (svizzera) .ai – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

