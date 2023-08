Una tacca del righello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tacca del righello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CENTIMETRO

Una tacca del righello, comunemente corrispondente a un centimetro, rappresenta una singola divisione sulla scala di misurazione lineare. Essenziale per la precisione delle misurazioni, il centimetro è una unità di lunghezza del sistema metrico. È spesso utilizzato in contesti quotidiani per misurare oggetti di varie dimensioni, come lunghezza, larghezza o altezza. Le tacche del righello permettono di valutare la distanza tra due punti con maggiore dettaglio, offrendo un mezzo affidabile per calcolare e confrontare dimensioni con precisione. La sua praticità ed uniformità lo rendono uno strumento indispensabile in ambito scolastico, tecnico e domestico, contribuendo alla comprensione e alla comunicazione delle dimensioni fisiche.

Altre risposte alla domanda : Una tacca del righello : tacca; righello; Viene attacca to a un fianco della motocicletta; Viè attacca to il braccio; Tenta di stacca re il gruppo; Attacca ti al dovere; Attacca no da entrambi i lati; Antica punizione col righello a mano aperta; Si tracciano col righello ; Un righello che misura 10 cm; Il righello del disegnatore;

