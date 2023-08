La tomba egizia a forma di piramide tronca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tomba egizia a forma di piramide tronca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MASTABA

Significato/Curiosità : La tomba egizia a forma di piramide tronca

La tomba egizia a forma di piramide tronca, nota anche come mastaba, rappresenta una struttura funeraria fondamentale nell'antico Egitto. Caratterizzata da una base rettangolare con pareti inclinate e una piattaforma superiore, serviva da luogo di sepoltura per nobili e funzionari di alto rango. Nel corso del tempo, la mastaba evolse nella più iconica piramide, ma conservò la sua importanza nelle pratiche funerarie egizie. Contenendo camere sepolcrali per il defunto e offerte funerarie, queste strutture riflettevano le credenze dell'aldilà e l'importanza dell'eternità. Le mastabe fornirono la base architettonica per le piramidi e le sfingi, dimostrando l'influenza duratura di questa forma nel contesto culturale dell'antico Egitto.

Altre risposte alla domanda : La tomba egizia a forma di piramide tronca : tomba; egizia; forma; piramide; tronca; Una tomba dell età della pietra; La chiesa di Roma con la tomba di Caterina da Siena; Dio egizio dell Oltretomba ; tomba di faraoni; La città di quel Giuseppe che cedette la tomba Gesù; Confinano con Algerini e egizia ni; Una divinità egizia ; Pregiato cotone egizia no; Gli egizia ni più numerosi; Una divinità egizia na; Affluente della Garonna che forma spettacolari gole; La lettera greca a forma di triangolo; forma no cooperative; Una sigla per oli e forma ggi; Un negozio che vende yogurt e forma ggi; Costruirono i templi-piramide ; Quello di piramide è un poliedro; Può esserlo la piramide ; L estremità a piramide del campanile; Ci ricorda una piramide ; tronca re ogni rapporto: __ i ponti; tronca re una lite;

Cerca altre Definizioni