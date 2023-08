Il no tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il no tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEIN

Significato/Curiosita : Il no tedesco

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi impero tedesco (disambigua). impero tedesco o impero germanico (ufficialmente: deutsches reich; noto... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. nein, conosciuto anche come nain o naim, è un villaggio arabo situato in israele... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il no tedesco : tedesco; Peter compositore tedesco dell Ottocento; Noto compositore tedesco di musiche per pianoforte; tedesco ; Grande fiume tedesco ; Il rifiuto tedesco ;

Cerca altre Definizioni