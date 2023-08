Il supereroe che teme la kryptonite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il supereroe che teme la kryptonite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUPERMAN

Significato/Curiosita : Il supereroe che teme la kryptonite

il consiglio di governo teme che jor-el voglia scatenare il panico, e le sue teorie vengono respinte: la comunità scientifica è infatti convinta che krypton... Vedi superman (disambigua). disambiguazione – "clark kent" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi clark kent (disambigua). superman, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il supereroe che teme la kryptonite : supereroe; teme; kryptonite; supereroe in una canzone degli 883; Un Man supereroe ; Un supereroe ; supereroe in realtà del tutto privo di poteri; Città turca con il nome di un supereroe ; Fanno teme re il crollo; Negozio che vende a prezzi forteme nte scontati; Si consulta frequenteme nte nell attesa; Forteme nte inquieto; La sostanza che Superman teme più di tutto; L eroe che teme la kryptonite ; L eroe dei fumetti che teme la kryptonite ; Ivan, il regista de La kryptonite nella borsa; L onnipotente eroe che teme la kryptonite ;

