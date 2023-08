Ci sono quelle da soma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelle da soma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BESTIE

Significato/Curiosita : Ci sono quelle da soma

L'animale da soma (anche "bestia da soma") è l'animale domestico adibito ad uso lavorativo con mansioni di trasporto materiali. il "carico" viene assicurato... Le bestie di satana furono un gruppo di serial killer e satanisti italiani della provincia di varese, responsabili di induzione al suicidio e di vari omicidi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

