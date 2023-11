La definizione e la soluzione di: Speciale reparto dei Carabinieri sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIS

Significato/Curiosita : Speciale reparto dei carabinieri sigla

Progetto di riferimento. il reparto investigazioni scientifiche, in sigla ris, è il nome di 4 reparti dell'arma dei carabinieri che svolgono attività tecnico-scientifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Speciale reparto dei Carabinieri sigla : speciale; reparto; carabinieri; sigla; Un reparto speciale dei carabinieri (sigla); Tribunale speciale ; Fanno parte di un corpo speciale della Polizia; Gareggia in speciale o in gigante; Quello rapido è speciale ; Gli ospiti nel reparto maternità; Un reparto speciale dei carabinieri (sigla); reparto armato posto a guardia e a difesa; reparto della Polizia contro la malavita organizzata sigla; Dirige un reparto d ospedale; Un reparto speciale dei carabinieri (sigla); I carabinieri lo fanno in Piazza di Siena a Roma; Graduato dei carabinieri ; Sigla di un reparto speciale dei carabinieri ; Un organo investigativo dei carabinieri ; Una sigla affine a Onlus; sigla dell Olanda; sigla per formaggi; sigla per decreti emanati dal premier; sigla per alpinisti;

