Sfera d influenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfera d influenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZONA

Significato/Curiosita : Sfera d influenza

Una sfera di influenza è un'area o una regione sopra la quale un'organizzazione o uno stato esercita una dominazione indiretta culturale, economica, militare... Titolo. zona climatica dieta zona antonio zona (1814-1892), pittore italiano mattia zona ( – ), abate e scrittore italiano zona sismica difesa a zona zone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sfera d influenza : sfera; influenza; Specialità dell atletica con una sfera ; Atmosfera in breve; Il Klaus che interpretò Nosfera tu; L arte divinatoria nella sfera trasparente; Un cantante trap Italiano: sfera ; Grande influenza ; Si usa definire bue quello molto influenza bile; L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere l autorevolezza; Una malattia come l influenza ; Difendersi dall influenza ;

