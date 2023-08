Salato per gli acquirenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salato per gli acquirenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CARO

Significato/Curiosita : Salato per gli acquirenti

Rappresentato da minerali di rame, ferro, lana, velluto e pesce secco e salato, ovvero merci sulle quali gravavano forti dazi; di conseguenza, il privilegio... Michigan caro – arcivescovo cattolico italiano angellot caro – giocatore di calcio a 5 colombiano annibal caro – scrittore italiano anthony caro – scultore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

