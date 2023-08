Righe tirate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Righe tirate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LINEE

Significato/Curiosita : Righe tirate

Comunemente chiamate righe (al singolare rigo); sulle righe e negli spazi si scrivono le note, le pause ed altri simboli. la numerazione delle righe e degli spazi... 75°08'w / 14.716667°s 75.133333°w-14.716667; -75.133333 le linee di nazca sono geoglifi, linee tracciate sul terreno, del deserto di nazca, un altopiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

