La Soluzione ♚ Tirate fuori La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAVATE .

Curiosità su Tirate fuori: Però li conduce entrambi in carcere, ma grazie al padre di aj vengono tirati fuori velocemente. il passato inevitabilmente riaffiora e la vecchia violenza... La locuzione latina gutta cavat lapidem, letteralmente "la goccia perfora la pietra", vale come esortazione pedagogica per ricordare che con una ferrea volontà si possono conseguire obiettivi altrimenti impossibili, ma può alludere anche al danno derivato da un'azione banale, ma prolungata.

