Ricade sul responsabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricade sul responsabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLPA

Significato/Curiosita : Ricade sul responsabile

Quella totale; les autres (gli altri): atleti con una disabilità che non ricade in nessuna delle categorie precedenti, tra questi coloro che sono affetti... Ma che colpa abbiamo noi è un film del 2003 diretto da carlo verdone. il titolo del film richiama quello della canzone che colpa abbiamo noi dei the rokes...