Il punto del cielo sopra la nostra testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto del cielo sopra la nostra testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZENIT

Significato/Curiosita : Il punto del cielo sopra la nostra testa

L'eccidio di cielo drive fu un omicidio di cinque persone condotto da membri della "famiglia manson" tra l'8 e il 9 agosto 1969. quattro membri della famiglia... Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zenit (disambigua) o zenith (disambigua). lo zenit, nell'astronomia osservativa indica il punto di intersezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Un punto di virata nelle regate veliche; A quel punto; Uno spunto comico nel film; Fissa il punto limite; Il punto opposto a ENE; Splende nel cielo; Un baleno nel cielo nuvoloso; Brillano in cielo; L acqua presa dal cielo; Arrossa il cielo; Era il soprannome del calciatore Franco Causio; Sopravveste sopra l armatura; Lo è il sopravvissuto; In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia; In alcune auto è apribile sopra la testa; La mèta della nostra gita; Sovrintende alla nostra rete stradale; Roberto l allenatore della nostra Nazionale di calcio; La nostra comprende il sistema solare; La meta della nostra gita; La Chiesa protestante evangelica; Tornati nelle posizioni di testa della classifica; In testa alla testa; In testa al cavallo; In testa agli uomini;

