In alcune auto è apribile sopra la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In alcune auto è apribile sopra la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TETTUCCIO

Significato/Curiosita : In alcune auto e apribile sopra la testa

Sostituito da un tettino in metallo apribile per mezzo di una manovella, simile a quello delle porsche. il tettuccio apribile in tela gommata continuerà... Sorgenti sono denominate: rinfresco, leopoldina, regina e tettuccio. lo stabilimento tettuccio, conosciuto come "bagno nuovo" fin dal xiv secolo, fu così... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

