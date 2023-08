Le posate cinesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le posate cinesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BASTONCINI

Significato/Curiosita : Le posate cinesi

Origine nell'antica cina e che vengono utilizzate tradizionalmente come posate o utensili per il cibo in vari paesi dell'asia orientale e sud-orientale...

