Pianta dai semi aromatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta dai semi aromatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CORIANDOLO

Significato/Curiosita : Pianta dai semi aromatici

Il termine pianta aromatica indica piante contenenti sostanze di odore gradevole, gli aromi, ricchi di oli essenziali, la cui funzione biologica si ipotizza... Editoriale giorgio mondadori, 1989, isbn 88-374-1057-3. ^ etimologia : coriandolo ^ il coriandolo che divide – scienza in cucina - blog - le scienze ^ [1209.2096]... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pianta dai semi aromatici : pianta; semi; aromatici; La pianta per il genepì; Una pianta delle Malvacee; Ben pianta to in geometria; L edificio carcerario con la pianta a stella; pianta delle Asteracee detta anche erba amara; In linguistica indica la i semi consonante; Piegarsi a semi cerchio; Danno semi ricchi di olio; I semi sugli hamburger; Ricoperti dissemi nati; Biscotti con semi aromatici ; aromatici profumati; aromatici , profumati; Confetti aromatici ; Piccoli arbusti aromatici ;

