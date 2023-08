Pezzo degli scacchi che muove in diagonale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzo degli scacchi che muove in diagonale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALFIERE

Significato/Curiosità : Pezzo degli scacchi che muove in diagonale

L'alfiere è una delle sei diverse tipologie di pezzi negli scacchi, ed è rappresentato da un pezzo slanciato a forma di cappello. Muove lungo le diagonali sulla scacchiera, senza limiti di caselle, ma rimanendo sempre su caselle dello stesso colore iniziale. L'alfiere può essere un potente alleato nelle tattiche, essendo in grado di coprire diverse caselle contemporaneamente e attaccare pezzi avversari. Data la sua abilità di movimento peculiare, l'alfiere si distingue per la sua capacità di controllare parte significativa della scacchiera e contribuire a strategie di attacco e difesa complesse.

Altre risposte alla domanda : Pezzo degli scacchi che muove in diagonale : pezzo; degli; scacchi; muove; diagonale; Così è il pezzo senza uguali; Un pezzo grosso dell inferno; La città che ospiterà insieme a Cortina d Ampezzo i Giochi Olimpici invernali nel 2026; Ripetere un pezzo ; pezzo di corolla; Il più nordico degli Stati Uniti; Fu il terzo presidente degli USA; La Nazionale di rugby degli All Blacks; I bersagli degli schiaffi; L art degli Anni Venti; Michail noto scacchi sta sovietico del passato; Negli scacchi ammattisce; La pondera lo scacchi sta; Nella loro bandiera e è uno stemma a scacchi bianchi e rossi; Il comune veneto con la piazza a scacchi era; Apertura di un recipiente rimuove ndone il tappo; muove rsi a bracciate; Fa leva per muove re la barca; Promuove il turismo in Italia; Se piove si muove ; Sulla scacchiera muovono solo in diagonale ; Lineetta diagonale ; Una lineetta diagonale ;

Cerca altre Definizioni