Così è definita la prima fase di gioco negli scacchi

Significato della soluzione per: Cosi e definita la prima fase di gioco negli scacchi

Sostantivo

Apertura – in architettura, termine che indica una finestra o una porta Apertura – in telecomunicazioni, parametro di un'antenna Apertura – concetto della morfologia matematica Apertura alare – in biologia e in aeronautica, la distanza tra le estremità delle ali Apertura della successione – nel diritto, atto correlato con la successione Apertura – in ottica

apertura ( approfondimento) f (pl.: aperture)

inaugurazione di un negozio o di un'attività Domani c'è in diretta l'apertura del nuovo centro commerciale separazione di due parti (giochi) nei videogiochi, creazione di uno slot per partecipare di una partita (fotografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (scacchi) fase iniziale della partita (architettura) qualsiasi sbocco di un edificio verso l'esterno (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) distanza che separa, negli animali alati o negli aeromobili, le estremità delle ali (diritto) (economia) (commercio) (finanza) contratto col quale un istituto di credito assume l'obbligo di tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato (senso figurato) apertura mentale: comprensione per sé e per gli altri, anche con riguardo ai momenti di svago o a cose nuove o innovative

Sillabazione

a | per | tù | ra

Pronuncia

IPA: /aper'tura/

Etimologia / Derivazione

dal latino apertura, derivazione di aperire cioè "aprire", participio passato di apertus

Sinonimi

buco, crepa, fenditura, fessura, foro, orifizio, pertugio, rottura, screpolatura, spaccatura, spacco,squarcio

adito, accesso, breccia, entrata, ingresso, passaggio,varco

ampiezza, estensione

avvio, inaugurazione, inizio, introduzione, istituzione

( senso figurato ) (di intelletto) acutezza, elasticità, prontezza, vivacità

acutezza, elasticità, prontezza, vivacità ( senso figurato ) (di carattere) affabilità, anticonformismo, cordialità, estroversione, spregiudicatezza

affabilità, anticonformismo, cordialità, estroversione, spregiudicatezza (di negozio, scuola, attività) avviamento

avviamento bocca sbocco, spiraglio, taglio

( senso figurato ) (di mente, vedute) , larghezza,

, larghezza, (politica) collaborazione, comprensione, disponibilità,

collaborazione, comprensione, disponibilità, (a un'idea, a un progetto ecc.) sensibilità

Contrari

barriera, chiusura, occlusione, serratura

limitatezza, strettezza

conclusione, fine

( senso figurato ) lentezza, limitatezza, ottusità

lentezza, limitatezza, ottusità conformismo, introversione

(a un'idea, a un progetto ecc.) ostilità

Parole derivate