Per alcuni porta sfortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per alcuni porta sfortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DICIASSETTE

Significato/Curiosità : Per alcuni porta sfortuna

Il numero diciassette è spesso associato a credenze di sfortuna in diverse culture. Questa superstizione potrebbe derivare dal fatto che, in alcune lingue, la pronuncia del numero assomiglia a parole legate alla morte o al male. Ad esempio, in italiano "diciassette" è simile alla parola "diciasette," che richiama il termine "diciassettesimo," utilizzato per riferirsi a un individuo defunto. Tuttavia, le convinzioni sulla sfortuna legate al diciassette variano da persona a persona e da cultura a cultura. Mentre alcuni credono fermamente in queste superstizioni, altri le considerano semplicemente miti senza alcuna base reale.

Altre risposte alla domanda : Per alcuni porta sfortuna : alcuni; porta; sfortuna; Oltrepassare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi; alcuni parlano lo yiddish; alcuni sono essenziali; Diversi alcuni ; Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento; La porta vano le donne e i preti; Importa nte Casa automobilistica coreana; Riporta tante note; Storica porta di Roma; Importa nte arteria; Una sfortuna da cucina; Molto sfortuna ta; La sfortuna per il poeta; Evento sfortuna to; Eterno sfortuna to;

Cerca altre Definizioni