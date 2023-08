Non saranno mai metà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non saranno mai metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCAPOLONI

Significato/Curiosità : Non saranno mai metà

Lo slang "scapoloni" è un termine informale usato principalmente in Italia. Si riferisce a uomini adulti che evitano impegni sentimentali o relazioni serie, preferendo una vita da scapolo. Questo termine spesso porta con sé una sfumatura di giudizio, indicando una mancanza di impegno o responsabilità in ambito romantico. Può essere usato in modo leggero o scherzoso, ma anche in modo critico. "Scapoloni" riflette una scelta di vita basata sull'indipendenza e la libertà, ma può anche suggerire immaturità o paura dell'impegno.

Altre risposte alla domanda : Non saranno mai metà : saranno; metà; Sostanze grezze che saranno trasformate; saranno preti; Domani saranno universitari; È fra Milano e saranno ; Con fichi così, le nozze non saranno all altezza; Altro modo dire metà strada; Un metallo molto duttile; La meta della gita 4767 Trieste; Sottili fogli metallici; Getto di metallo fuso;

Cerca altre Definizioni