Il nome di quattro famosi faraoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di quattro famosi faraoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TUTMOSI

Significato/Curiosita : Il nome di quattro famosi faraoni

Italiano cyril aldred, i faraoni: l'impero dei conquistatori, milano, rizzoli, 2000. federico arborio mella, l'egitto dei faraoni, milano, mursia, 1976,... L'obelisco di teodosio (in turco dikilitas) è un obelisco egizio del faraone tutmosi iii che venne eretto per volere dell'imperatore romano teodosio i (379-395)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome di quattro famosi faraoni : nome; quattro; famosi; faraoni; Un tipico nome norvegese; Il nome della Golino; Altro nome della domanda effettiva in economia; Era il soprannome del calciatore Franco Causio; Il vero cognome del fumettista e regista Igort; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Hanno da una a quattro stelle; Le auto con i quattro cerchi; Una moneta che valeva quattro soldi; Sono quattro per carato; Uno dei famosi Sette Savi; famosi quelli di Babilonia; Uno dei più famosi romanzi di Ernest Hemingway; famosi illustri; Cucurrucucù famosi ssima canzone messicana; Un cittadino dell antico Regno dei faraoni ; Il fiume dei faraoni ; Tomba di faraoni ; La zona d Egitto con le tombe dei faraoni ; I resti dei faraoni dell Antico Egitto;

Cerca altre Definizioni