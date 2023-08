È necessaria per riuscire a liberarsi da certe schiavitù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È necessaria per riuscire a liberarsi da certe schiavitù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : DISINTOSSICAZIONE

Significato/Curiosita : E necessaria per riuscire a liberarsi da certe schiavitu

Della caverna", per fare capire la profondità oscurantista di ignoranza in cui l'uomo si trova, da dove deve riuscire a liberarsi per trovare la vera... La disintossicazione non significa trattare la dipendenza, ma è soltanto un primo passo del trattamento a lungo termine. spesso la disintossicazione e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

