Lungo volo senza scalo - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : RAID

Significato/Curiosita : Lungo volo senza scalo

Tahiti nui (la compagnia aerea franco-polinesiana che operava il volo) effettua uno scalo a vancouver invece che a lax a causa delle restrizioni. voli di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi raid (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento informatica è priva o carente di note... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lungo volo senza scalo : lungo; volo; senza; scalo; Sfreccia lungo bianchi pendìi; Rientranze lungo le coste; lungo fiume del Venezuela; Quello marino è più lungo di quello terrestre; Un lungo lancio nel calcio; Vizio involo ntario; A un capo del tavolo ; La fa il diavolo senza fare il coperchio; Si alza in volo ; Iniziali di volo ; Frase senza consonanti; Si prende senza toccarla; Ci va la barca senza timone; Così è il pezzo senza uguali; Va in spiaggia senza costume; Un taglio per le scalo ppine; Un vino per cuocere le scalo ppine; Un vino per le scalo ppine; Uno scalo di Atene; Una vera scalo gna;

