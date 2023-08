Il grafico che indica le fasi di un progetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grafico che indica le fasi di un progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CRONOPROGRAMMA

Significato/Curiosità : Il grafico che indica le fasi di un progetto

Un grafico di cronoprogramma, anche noto come diagramma di Gantt, è uno strumento visivo essenziale per la gestione dei progetti. Esso rappresenta le fasi e le attività di un progetto lungo l'asse temporale. Le diverse attività sono rappresentate come barre orizzontali, la cui lunghezza indica la durata stimata, sovrapposte in base alle relazioni di dipendenza. Questo grafico agevola la pianificazione, il monitoraggio e il controllo del progetto, permettendo di visualizzare le scadenze, le sovrapposizioni e i ritardi. La chiarezza del cronoprogramma ne facilita la comunicazione tra i membri del team e gli stakeholder, contribuendo a un'efficace gestione delle risorse e a un completamento tempestivo del progetto.

