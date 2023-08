Divampano nei boschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divampano nei boschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCENDI

Significato/Curiosita : Divampano nei boschi

Loro gesto e la luce, si rifugiano in selve e grotte. intanto le fiamme divampano e l'acqua versata per placarle non riesce a domarle. il figlio di venere... Che in caso di incendi incontrollati causano significativi danni al suolo. alcuni habitat che risentono dell'abbandono degli incendi controllati sono:...