Così è il bosco che si taglia - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CEDUO

Significato/Curiosità : Così è il bosco che si taglia

Il ceduo, o bosco tagliato, rappresenta un paesaggio mutevole e vitale. Con alberi abbattuti, nuove opportunità emergono per la rigenerazione e la diversità biologica. L'atmosfera è contraddittoria: la bellezza selvaggia cede il passo alla maestosità degli alberi rimanenti. Gli spazi aperti rivelano la luce solare, stimolando la crescita di piante inferiori. La resilienza naturale si manifesta attraverso il ciclo di rinascita, poiché giovani germogli sorgono da radici antiche. Tuttavia, la cicatrice umana è palpabile, richiamando riflessioni sulla responsabilità ecologica. Nel ceduo, l'interconnessione tra distruzione e rinascita incarna il delicato equilibrio tra l'azione umana e la forza rigenerativa della natura.

