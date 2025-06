I colombi di color rosa grigio nei cruciverba: la soluzione è Tortore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I colombi di color rosa grigio' è 'Tortore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORTORE

Curiosità e Significato di Tortore

Perché la soluzione è Tortore? Le tortore sono uccelli dal piumaggio spesso sfumato tra il rosa e il grigio, simbolo di pace e amore. Celebrati per la loro dolcezza e il caratteristico volo in coppia, rappresentano un messaggio di armonia nelle tradizioni e nelle culture di tutto il mondo. Questi uccelli sono anche molto amati come simbolo di speranza e di unione duratura.

Come si scrive la soluzione Tortore

La definizione "I colombi di color rosa grigio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A B I C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIECA" BIECA

