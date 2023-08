Città lago e cantone della Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città lago e cantone della Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NEUCHATEL

Significato/Curiosita : Citta lago e cantone della svizzera

Della svizzera in cui è prevalente l'uso della lingua italiana, in diglossia con le varianti locali della lingua lombarda. essa comprende il cantone ticino... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neuchâtel (disambigua). neuchâtel (/nøtl/, toponimo francese; in tedesco neuenburg; in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

