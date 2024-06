Città svizzera sul Lago dei Quattro Cantoni

: È la città più popolata della Svizzera centrale, punto nodale per i trasporti, le telecomunicazioni, l'istruzione, la cultura e il governo della regione. Lucerna (/lu'rna/, toponimo italiano; in tedesco e ufficialmente Luzern , in francese Lucerne, in romancio Lucerna ) è un comune svizzero di 83 840 abitanti del Canton Lucerna, nel distretto di Lucerna Città; ha il titolo di città ed è la capitale del cantone e il capoluogo del distretto.

Italiano: Sostantivo: lucerna f sing (pl.: lucerne) . lampada ad olio. Sillabazione: lu | cèr | na. Pronuncia: IPA: /lu'trna/ . Etimologia / Derivazione: dal latino lucerna . Citazione: Sinonimi: lume, lampada, lanterna. (scherzoso) feluca. lucernarie.