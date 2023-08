Centrare in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centrare in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Centrare in mezzo

Intercontinentali, per un totale di 75 trofei ufficiali. è stata la prima olandese a centrare il triplete classico (campionato, coppa nazionale, coppa dei campioni/champions... (romania) .tr – dominio di primo livello della turchia tr – comando unix <tr>...</tr> – elemento html che crea una riga all'interno di una tabella @. tr – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

