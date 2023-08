Cavallo dal mantello rosso-bruno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavallo dal mantello rosso-bruno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BAIO

Significato/Curiosita : Cavallo dal mantello rosso-bruno

Suggerimenti del progetto di riferimento. il mantello (o manto) è il complesso dei peli che rivestono il corpo del cavallo, proteggendolo dagli agenti atmosferici... Scott vincent james baio (new york, 22 settembre 1960) è un attore e personaggio televisivo statunitense, di origine italiana. negli anni ottanta è diventato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Cavallo dal mantello rosso-bruno : cavallo; mantello; rosso; bruno; In testa al cavallo ; Carrozzella trainata da un cavallo ; La fa il cavallo di testa; Formaggio a forma di pera: cavallo ; Il più giovane cavallo da corsa; Cavallo col mantello rosso; mantello del gaucho; Il mantello animale; Il mantello del giaguaro e del ghepardo; mantello equino; Vino rosso catanese; Un grosso cannone che lanciava granate esplosive; Un rosso per il Negroni; Era il crosso ver SUV Fiat; Grosso rettile; Né biondo né bruno ; Vì nacque Giordano bruno ; L eroico di bruno ; Il grande orso bruno dell Alaska; Pseudonimo del cantautore Flavio bruno Pardini;

Cerca altre Definizioni