È carico di acqua calda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È carico di acqua calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOILER

Voce principale: sorgente (idrologia). una sorgente calda è una sorgente di acqua riscaldata da un processo geotermico. vi sono sorgenti calde su tutti... Disambiguazione – "boiler" rimanda qui. se stai cercando il singolo dei limp bizkit, vedi boiler (singolo). questa voce o sezione sull'argomento oggetti...

