Cane il capitano di ventura la cui vedova si risposò con Filippo Maria Visconti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cane il capitano di ventura la cui vedova si risposò con Filippo Maria Visconti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FACINO

Significato/Curiosita : Cane il capitano di ventura la cui vedova si risposo con filippo maria visconti

Bernabò visconti (disambigua). bernabò visconti, in latino barnabos vicecomes, (milano, 1321 o 1323 – trezzo sull'adda, 19 dicembre 1385) fu signore di bergamo... Il padre di facino, emanuele, fu inizialmente nominato vicario e rettore di gavardo nel 1364 e, nel 1372, si recò, insieme al giovane facino, a cherasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

