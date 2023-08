Alberi di mele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi di mele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COTOGNI

Significato/Curiosita : Alberi di mele

L'albero delle mele (the facts of life) è una serie televisiva statunitense trasmessa originariamente sulla nbc dal 24 agosto 1979 al 7 maggio 1988, ideata... La limitata dimensione propria delle piante di cotogno, governata anche da opportune potature, i cotogni trovano spazio e sono ancora coltivati in orti...