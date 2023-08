Affluisce nel Rodano nei pressi di Lione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affluisce nel Rodano nei pressi di Lione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAONA

Significato/Curiosita : Affluisce nel rodano nei pressi di lione

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi saona (disambigua). la saona o sona (in francese saône, pron. /son/) è un importante fiume dell'est...