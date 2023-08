A volte nei regali è quello che conta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte nei regali è quello che conta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENSIERO

Significato/Curiosita : A volte nei regali e quello che conta

Di dolci e regali da san nicola che, a differenza di babbo natale, in quei luoghi si improvvisa ancora a cavallo. anche nell'aspetto, quello di vecchio... Disambiguazione – se stai cercando la canzone dei pooh, vedi pensiero (brano musicale). il pensiero è l'attività della mente, un processo che si esplica nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

