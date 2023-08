Lo sono coloro che limitano la libertà altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono coloro che limitano la libertà altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : POSSESSIVI

Significato/Curiosita : Lo sono coloro che limitano la liberta altrui

Un'utopica libertà assoluta. il rifiuto di stato, chiesa, religioni, istituzioni o società non è dovuto al fatto che tali entità limitano la libertà, quanto... Aggettivi possessivi indicano a chi appartiene e/o da chi è posseduto ciò che è espresso dal nome cui si riferiscono. esempi di aggettivi possessivi: casa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

