Serie TV sul noto disastro nucleare del 1986 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie TV sul noto disastro nucleare del 1986. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHERNOBYL

Significato/Curiosita : Serie tv sul noto disastro nucleare del 1986

Il disastro di cernobyl' fu un incidente nucleare avvenuto in unione sovietica alle ore 1:23 utc+4 del 26 aprile 1986 nel reattore numero 4 della centrale... chernobyl, pp. 105-106. ^ s. plokhy, chernobyl, p. 106. ^ s. plokhy, chernobyl, p. 108. ^ s. plokhy, chernobyl, pp. 108-110. ^ s. plokhy, chernobyl,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Serie TV sul noto disastro nucleare del 1986 : serie; noto; disastro; nucleare; 1986; Il più recente di una lunga e sfiancante serie ; serie TV derivante da una precedente; Unisce fatalmente una serie di eventi che si susseguono; Una serie completa; La Florrick nella serie tv The good wife; Felini noto riamente rapidi; Il John noto tennista statunitense degli anni 80; Il regista di noto rious; Kevin noto attore; Tutt altro che monoto no; Pasticcio disastro ; Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato; Comune bellunese travolto nel disastro del Vajont; Pirro vi ottenne la sua disastro sa vittoria; Un completo disastro ; La risonanza magnetica nucleare in una lista d esami; L Ente per l energia nucleare ribattezzato ENEA; Quella nucleare può essere fredda; Inerente alla fisica nucleare ; Elemento chimico usato come combustibile nucleare ; Quando il vento film d animazione del 1986 ; Spagna e Portogallo ne divennero membri nel 1986 ; La sonda Giotto, nel 1986 , fotografò quella di Halley; I Queen ne tennero uno a Wembley nel 1986 ; Il Paul attore, Oscar alla carriera nel 1986 ;

Cerca altre Definizioni