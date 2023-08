Prima del vici di Giulio Cesare lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima del vici di Giulio Cesare lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VENI VIDI

Significato/Curiosita : Prima del vici di giulio cesare lat

Tra rimini e piacenza. giulio cesare il 10 gennaio del 49 a.c. attraversò il fiume rubicone (o il pisciatello) alla testa di un esercito, violando apertamente... veni, vidi, vici (lett. venni, vidi, vinsi) è la frase con la quale, secondo la tradizione, gaio giulio cesare annunciò la straordinaria vittoria riportata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Prima del vici di Giulio Cesare lat : prima; vici; giulio; cesare; Tutti vogliono in prima canta Ligabue; Si affetta prima di gustarla; La prima parte del viaggio; Si spendevano prima dell euro; La prima martire cristiana; Il Campi che si trova vici no a Firenze; Le ha vici ne Edoardo; Regione del vici no Oriente; Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vici ne; Istituto bancario vici no al Vaticano; Pugnalò giulio Cesare; giulio Cesare aveva quello di Gaio; La speranza di giulio Cesare e Cicerone; Il giulio che trasse il dado; Il Gneo giulio che conquistò la Britannia; Gli Inglesi di cesare ; Pugnalò Giulio cesare ; cesare ex-Ct della Nazionale; Quelli di cesare invasero la Gallia; Giulio cesare aveva quello di Gaio;

Cerca altre Definizioni