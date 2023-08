Cella temporanea detta camera di sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cella temporanea detta camera di sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUARDINA

Significato/Curiosita : Cella temporanea detta camera di sicurezza

Aveva il proprio corpo di guardia e sicurezza. le unità variavano tra i 200 e i 400 uomini. avevano quattro ruoli: la sicurezza del quartier principale... Romano guardini (verona, 17 febbraio 1885 – monaco di baviera, 1º ottobre 1968) è stato un presbitero, teologo e scrittore italiano naturalizzato tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

