Il bocciolo nella salsa tonnata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bocciolo nella salsa tonnata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPPERO

Pianta si consumano i boccioli, detti capperi, e più raramente i frutti, noti come cucunci o frutti di cappero. entrambi si conservano sott'olio, sotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il bocciolo nella salsa tonnata : bocciolo; nella; salsa; tonnata; Lo è il bocciolo appena aperto; Se sono di mare non vanno nella macedonia; Ripetuto indica il suono della campanella ; Abitano nella stessa casa; Sboccia nella mente; Protetta nella minorità; Sono doppie nella salsa ; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; Si sminuzzano nella salsa tonnata; salsa di burro latte e farina; Recipiente per una salsa da accompagnare alla carne; Si sminuzzano nella salsa tonnata ;

