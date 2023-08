È compresa tra Genova e Lerici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È compresa tra Genova e Lerici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : RIVIERA DI LEVANTE

Significato/Curiosita : E compresa tra genova e lerici

Stai cercando altri significati, vedi lerici (disambigua). lérici (lerxi in ligure, lerze nella variante locale) è un comune italiano di 9 400 abitanti... Pazzi voli nella luce […]» (da riviere di eugenio montale) la riviera di levante (rivëa de levante in ligure) è un tratto di costa ligure lungo circa 130 km... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

Come vengono denominali i boy scout di età compresa ira 8 e 12 anni; Fascia oraria dei palinsesti Tv compresa tra le 20 e le 21; La loro frequenza è compresa fra 30 e 300 Megahertz; L età compresa tra i 30 e i 50 anni circa; Regione compresa tra i 15 e i 50 chilometri di quota; Il quartiere di genova con lo stadio calcistico; A genova si tiene quello nautico; Il monte di un passo che collega genova ad Asti; La città ligure che si ribellò a genova nel 1625; Un undici di genova in breve; La Clerici conduttrice; Collerici , biliosi; L amena insenatura spezzina tra lerici e Porto Venere; Collerici , rabbiosi; Collerici

