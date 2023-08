Un dipendente dell Inps - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dipendente dell Inps. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PARASTATALE

Significato/Curiosita : Un dipendente dell inps

L'istituto nazionale della previdenza sociale, meglio conosciuto con l'acronimo inps, è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. un ente parastatale, nell'ordinamento giuridico italiano, viene utilizzato per designare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

