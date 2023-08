Così sono i giudici in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono i giudici in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOGATI

Significato/Curiosita : Cosi sono i giudici in tribunale

Competenza verticale di altri giudici ordinari, nonché, in sede di appello, delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace. la sua competenza... Da tre giudici togati (il presidente e due assessori) e da una giuria di dodici cittadini. nel 1907 furono eliminati i due giudici togati che affiancavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Così sono i giudici in tribunale : così; sono; giudici; tribunale; così viaggia l autostoppista; così è il sentiero da capre; Cosi è un prodotto che tutti vorrebbero; così e detto un album dal vivo; Cosi erano detti i poeti come il Metastasio; Ce ne sono di autonomi; Le più note sono dive; sono pari in altro; Lo sono i sentieri che si inerpicano; sono simili ai corvi; Porta davanti ai giudici ; I giudici dei sapori; Possono assegnarla i giudici sportivi; Palazzo in cui lavorano i giudici ; Ci lavorano avvocati e giudici ; Lo è il tribunale Amministrativo del TAR; Un consulente del tribunale ; Si trascinano in tribunale ; Ha un suo tribunale ; Atto del tribunale che risolve una controversia;

Cerca altre Definizioni